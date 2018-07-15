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此内容发布于2018年7月15日 上午10:50 最后更新 - 2018年7月15日 -10:50

（法新社赫尔辛基15日电） 芬兰首都赫尔辛基正准备主办美国总统川普与俄罗斯总统蒲亭的历史性高峰会，但今天有超过2000民众走上街头抗议，谴责两国领袖对人权、新闻自由和异议人士的打压。

在美俄领袖赫尔辛基峰会登场前夕进行的这项抗议充满节庆气氛，抗议群众高喊口号，对象包括川普与蒲亭两人。

抗议群众游行到参议院广场举行集会，游行队伍前方的布条上写着：「赫尔辛基要人权。」

警方表示，有2000至2500人参与抗议活动。主办单位未立即提供相关数据。

一位芬兰女子所持标语写着：「爱发牢骚的疯狂老小孩与邪恶的间谍大师会面。出了什么错？」

30岁的美国女子弗里克（Kira Vorlick）表示，在美国针对俄国涉嫌干预美国2016年总统大选一案进行调查后，已有12名俄国军方情报人员遭到起诉，川普此时不应与蒲亭举行峰会。

也有抗议群众不满川普政府拆散非法移民家庭父母子女的作法，高举写着「放了孩子，监禁川普」的标语牌。

在离俄国边界不远的赫尔辛基，对蒲亭的不满也不少。有人在标语牌以英语和俄语写上「终身监禁蒲亭」。

另有些标语牌上写着「尊重乌克兰」和「让人权再度伟大」。

芬兰销售量最大的「赫尔辛基日报」（Helsingin Sanomat）也支付费用，在机场到市区高峰会场的道路边树立300面看板，对美俄两国领袖喊话说：「总统先生，欢迎来到新闻自由之地。」

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