此内容发布于2019年8月22日 下午10:20

（法新社纽约联合国总部22日综合外电报导）俄罗斯和美国今天在联合国相互指控引发新一波军备竞赛的风险，中国则表示不会参与任何新的飞弹协议。

在互相指责违背条约后，美国和俄罗斯退出中程核飞弹条约（INF）条约。

俄罗斯驻联合国副大使波雅斯基（Dmitry Polyanskiy）告诉联合国安全理事会，美国本周稍早的陆基飞弹试射，展现「美国已经准备好参与军备竞赛」。

在美国试射如1987年签订INF所禁止的飞弹后，俄罗斯就曾要求在联合国安理会会谈。

波雅斯基补充道，俄罗斯另一方面准备好要针对军备限制展开「严肃的对话」，指控欧洲国家默许美国的行为。

美国驻联合国代理大使柯恩（Jonathan Cohen）则说：「俄罗斯和中国仍像站在同一边，希望美国能自我节制，但他们却持续在军备建设上扩编。」

他补充道：「美国的战机操演、陆基飞弹的发展，都是原有的战力，既不挑衅也不破坏，但我们不会闲着。」

法新社报导，18日试射的飞弹，是能搭载核弹头的战斧巡弋飞弹一种。在INF生效后，陆基战斧飞弹就不再服役。

美国这次试射的数周前，俄罗斯一处试爆场才发生致命的爆炸意外，让西方专家联想到俄罗斯尝试发展核动力飞弹。

尽管俄罗斯当局对那起爆炸案三缄其口，但爆炸造成5名科学家死亡，并导致辐射水平飙升。

柯恩补充道：「8月8日在俄罗斯到底发生什么事？是什么导致爆炸？那是什么系统？那个系统的目的是什么？」

他表示，美国对包括中国的「严格武器限制」有兴趣，「更胜专注在限制核武类型或射程距离上」。（译者：李晋纬/核稿：徐睿承）

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