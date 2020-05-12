此内容发布于2020年5月12日 下午7:05

（法新社华盛顿12日电） 美国共和党籍联邦参议员今天提出一项法案施压中国，若中国不配合交出全面疫情报告来调查病毒起源，将授权川普祭出经济制裁。

「2019冠状病毒疾病（COVID-19）问责法」（COVID-19 Accountability Act）提案者之一的共和党籍联邦参议员殷荷菲（Jim Inhofe）说：「中国共产党必须为在这次疫情中扮演的有害角色负责。」

他在声明中表示：「他们全然隐瞒病毒起源导致疫情散播，让全世界付出珍贵的时间和生命代价。」

这项法案要求川普政府在60天内向国会确认，中国确实提供COVID-19疫情的完整报告，并将报告提供给由美国和盟国组成的调查团队或世界卫生组织（WHO）等联合国组织。

法案同时要求川普政府确保中国关闭高风险的活禽市场，以及释放所有在疫情后被捕的香港民主派人士。

若无法获得中方保证，川普将获授权对中国采取经济制裁，包括冻结资产、祭出旅游禁令、撤销签证及限制中方企业取得美国银行投资及资本市场管道等手段。

另一名提案者、共和党联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）说：「中国拒绝让国际社会进入武汉病毒实验室调查。他们拒绝让调查人员研究疫情爆发原因，我认为中国若没有受到压力逼迫，绝不会配合认真调查。」（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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