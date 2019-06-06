此内容发布于2019年6月6日 下午11:35

（法新社华盛顿6日电） 美墨官员今天持续磋商。「华盛顿邮报」率先报导，墨西哥在与美国会谈中，承诺派出6000名国家卫队（National Guard）人员驻守毗邻瓜地马拉的南部边界，以遏阻移民人潮。

墨西哥已派代表团到华府会谈，试图阻止美国对墨西哥商品实施关税。美国总统川普先前放话，如果墨西哥未进一步行动遏阻移民涌入美国，10日起将对所有墨西哥输美商品加徵5%关税，接着每个月增加5个百分点，到了10月税率上升到25%。

墨西哥在毗邻瓜地马拉的南部边界附近挡下约有1200人的中美洲移民队伍，并且逮捕两名协助组织移民队伍的团体「无国界人民」（People Without Borders ）人士，指控这两人提供移民金钱以便非法进入墨国。

墨西哥还冻结人口贩运嫌犯银行帐户，希望透过种种行动满足美方诉求。然而在华府，双方代表在国务院展开第2天会谈，在申请庇护程序和金援中美洲国家等议题上意见不一。移民人潮大多来自中美洲。

川普目前人在法国参与诺曼第登陆75周年纪念活动。他告诉媒体：「我们已告诉墨西哥会祭出关税，我也不是在开玩笑。」

白宫策略通讯主任施拉普（Mercedes Schlapp）告诉福斯新闻（Fox News）：「看来我们正往关税之路迈进。」

「据我们目前所见，墨方提出的方案根本不够。」

墨西哥外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）率领代表团与美方官员磋商2个多小时后告诉媒体：「我认为我们今天有进展。」

然而墨西哥知情人士透露，美方在会谈中提议将瓜地马拉无证移民遣送墨西哥，但双方在此点没有共识。

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