此内容发布于2020年2月13日 下午9:35

（法新社华盛顿13日电） 美国政府以共谋诈欺和密谋窃取商业机密等16项新罪名起诉中国电信大厂华为技术公司，指控华为涉嫌「数十年来」窃取美国企业商业机密的行为。

美国司法部指控华为及其代理人共谋从6家美国科技公司「侵占智慧财产」，藉以扩展全球业务。

这份起诉书除了点名华为，还包括华为财务长孟晚舟和数家子公司。

司法部发表声明指出，根据起诉书，华为长期以来利用诈欺和欺骗手段，侵占美国同业的尖端科技。不过，司法部并未透露这些美国公司的名称。

司法部说：「华为窃取商业机密和其他美国尖端技术的努力有了成果。」司法部还表示，华为取得「网路路由器原始程式码、蜂巢式天线技术和机器人等有关的非公共智慧财产权」，以获得相对于竞争对手的「不公平竞争优势」。

根据长达56页的起诉书，华为和美国科技公司之间签署了保密协议，之后却没有遵守。

华为被控挖角其他公司的员工，并指示他们盗用前公司的智慧财产权。起诉书中还提到，华为利用任职研究机构的教授扮演代理人角色，窃取商业机密，并设立一项奖金制度，以鼓励员工从对手窃取机密资讯。

华为批评最新的指控罪名「毫无根据且不公平」，并预期本案将遭驳回。

华为说：「美国司法部出于竞争而非执法的目的，试图不可挽回地损害华为的声誉和业务。政府今天指控的『诈骗企业』不过是把近20年前的几项民事指控牵强的重新包装。」

华府忧心华为和北京政府及情治单位的关系，将华为打入黑名单。

不过，美国商务部今天表示，将延后45天实施华为产品禁售美国企业的禁令，同时寻找能取代这家中国电信巨擘的供应商。

另外，美国政府说服盟国在建置5G网路基础建设时，不要采用华为的设备，目前效果不彰。

法国今天表示，不会屈服华府压力，将华为排除在法国5G网路设备供应商行列之外，但华为可能会受到限制。

欧盟和英国则在上月公布一项政策方针，宣称政府在建置5G网路时应该避免仰赖「高风险」供应商，但未直接排除任何一家供应商。

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