此内容发布于2019年7月26日 上午2:05

（法新社华盛顿25日电） 美国财政部今天公布，对委内瑞拉总统马杜洛3名继子、一名哥伦比亚商人以及相关6人实施制裁。这些人建立贪污网络，从委内瑞拉紧急粮食进口牟取不当利益。

美国最近几月对委内瑞拉加强制裁，今天宣布新制裁名单包括马杜洛（Nicolas Maduro）的继子贾维迪亚（Walter Jacob Gavidia Flores）、约瑟．贾维迪亚（Yosser Daniel Gavidia）和亚历山大．贾维迪亚（Yoswal Alexander Gavidia Flores）。

美国指控这些人与哥伦比亚的商人沙柏（Alex Nain Saab Moran）及其生意伙伴普利杜（Alvaro Pulido）共谋，藉委内瑞拉进口紧急援助粮食管道，从中牟取利益。

一位要求匿名美国高阶官员表示，依财政部描述，紧急援助粮食计画如今已成为异常绵密的贪腐网络，其目的是从委国赤贫人手中撂夺食物，来为马杜洛政权成员与家族收括利益。

财政部声明指出，在委国经济危机加剧时，委国政府于2016年成立一项计画，提供补助食物给穷人。这计画由沙柏及其事业伙伴共同筹设，因此他们得以「为自身获取最佳利益」方式来进口食物。

财政部说，在马杜洛的监督下，沙柏获取巨大利益，而仅进口一部分计画所需的食物。

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