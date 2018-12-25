美军撤出叙利亚 可能影响各方势力走向

此内容发布于2018年12月25日 上午8:05

（法新社贝鲁特25日电） 美国总统川普上周决定将美国军队全面撤出叙利亚，这可能会对参与叙国内战的各方势力产生深远影响。

这些不同势力的可能后续走向如下：

●土耳其

川普日前与土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）通过电话后，似乎把对抗伊斯兰国（IS）的作战责任转交给土耳其。

假设土耳其填补美国和库德族盟友留下的所有安全真空地带，土耳其将把影响力扩及叙利亚的大片地区。

土耳其一直扬言要对叙利亚境内库德族民兵团体「人民保卫军」（YPG）发动攻势，YPG获得美国支持并控制叙国东北部，且被安卡拉当局视为恐怖组织。

●库德族

人民保卫军曾率先发动对抗伊斯兰国的地面战斗，且在这个过程损失数千名战士，他们认为美国撤军并不亚于背叛。

陷入困境的库德族可能必须和大马士革当局达成和解，以保障他们免受土耳其的侵犯，并减少自身损失。

●叙利亚和盟邦

假设叙利亚和库德族合作，叙国政府可能与土耳其瓜分美军撤离留下的真空地带，同时收回更多领土，包括IS过去的实际首都拉卡（Raqa）及数座油田。

一旦美国在伊拉克与叙利亚边界的军事力量撤走，叙利亚盟友伊朗就可以巩固通往地中海的陆桥，这是一个具有数十年历史的战略目标。

对于叙利亚靠山俄罗斯来说，美国撤军将促成俄国取代华府成为叙利亚内战的主要国际势力，但也要面临更多解决内战局面的责任。

●反抗军

伊德利布省（Idlib）早已受到土耳其影响，当地各种圣战士组织和反抗军团体可能面临联盟重组局面，导致政府军对他们的最后据点发动攻势。

地理学家兼叙利亚专家巴朗奇（Fabrice Balanche ）表示，他们的唯一选择是进一步跟土耳其合作，并向库德族发起作战。

●伊斯兰国

IS圣战士早已被美国和库德族联军攻势限制在幼发拉底河（Euphrates River）流域一带，而且地盘不断缩小。

但跟川普的说法相反，他们没有被歼灭，包括华府分析家和官员在内的人士认为，美国撤军等于在胜利在即时放弃对抗IS的作战行动。

圣战士一直为他们最后据点失守做准备，但对抗伊斯兰国军事行动的减弱，将允许他们重新集结并准备组织伊斯兰国2.0。

●以色列

以色列被形容是美国撤军的潜在输家之一，因为美军撤离可能会助长伊朗和他们的代理势力，在靠近以国北部边界的地方发展军事能力。

但以色列官员和分析家强调，以色列长期以来单独管理北部边界，且还会持续这么做。以色列未来甚至可能得日渐依靠俄国协助实现自身的战略目标。

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