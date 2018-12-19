美军撤离叙利亚 恐对地缘政治带来5大冲击

此内容发布于2018年12月20日 上午12:35

（法新社华盛顿19日电） 美国今天宣布撤军叙利亚，不仅牵动战地情势，也可能深远影响地缘政治，法新社列出5种可能影响：

●库德族战士与土耳其

美国撤离叙利亚，最得担心的可能就是库德族战士。库德族战士组成的叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces）在美军撑腰之下，夺占约1/4土国领土。

土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）认为库德族人民保卫军（People's Protection Units）和1984年后频频在国内造反的库德工人党（Kurdistan Workers Party, PKK）有关连，本周矢言「拔除」。

●伊斯兰国（ISIS）卷土重来？

库德族先前在前线对抗伊斯兰国，美军撤离后，若库德族遭遇土耳其攻击，势必会转移作战焦点。美国并未宣布结束在叙利亚的空战，但没有了地面部队，能仰赖的情报将大幅减少。

不满川普撤军的批评者表示，前总统欧巴马撤离伊拉克，导致伊斯兰国势力风起云涌。

前美国外交官、现任职新美国安全中心（Center for a New American Security）的哥登柏格（Ilan Goldenberg）也说，类似伊斯兰国的后继组织可能卷土重来，促使美国重新插手干预。

「我们即将犯下的错误，和在中东所犯的错一模一样。过去20年间，我们一而再、再而三地在中东犯错。」

●壮大俄罗斯和伊朗势力

美国宣布撤军，叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）的盟友俄国和伊朗却无撤离迹象。

俄国亟欲重拾全球性的角色，把长年盟邦叙利亚视为战略资产；什叶派的伊朗则认为，对抗逊尼强硬派、保护身为什叶派分支阿拉维派成员的阿塞德，有宗教上的必要性。

华盛顿哈德逊研究所（Hudson Institute）的丹麦籍外交官帕列罗－普莱斯纳（Jonas Parello-Plesner）认为，川普撤军之举，「会让俄国成为决定性的叙利亚外部权力掮客」。

而在美军宣布撤离之后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）随即承诺会在叙利亚「自我防卫」，暗指以色列会空袭伊朗，以及伊朗在黎巴嫩的盟友真主党（Hezbollah）的目标。

●欧洲的危险

伊斯兰国丢掉在叙利亚的大片江山，但据信支持者仍有数千之谱，这些人常混入欧洲当地民众之中，可能在海外发动攻击。

美国撤离之后，剩下法国有特种部队分遣队留守叙利亚。

比利时前总理维霍夫斯达（Guy Verhofstadt）表示，美国撤军，是俄国、伊朗、土耳其、土耳其代理人以及叙利亚政权的胜利。

法国领头呼吁在北约框架之外成立「欧洲军」之际，维霍夫斯达在推特写道：「不意外，这会让欧洲人更无招架之力，也会让我们看到，没有足以协助邻居稳定的防卫力量，会是多大的错误。」

●对美国政治的影响

川普决定撤军，不仅在野的民主党出声谴责，认为他没想清楚，共和党也担心对地缘政治产生影响。

共和党籍参议员葛兰姆（Lindsey Graham）就认为，在还没击溃伊斯兰国的情况下，美国的撤离不仅会壮大伊朗，也是弃库德族盟友于不顾。（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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