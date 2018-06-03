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此内容发布于2018年6月3日 上午7:05 最后更新 - 2018年6月3日 -07:05

（法新社华沙3日电） 主要来自北大西洋公约组织成员国的约1.8万部队今天由美国领军在波兰与波罗的海国家展开年度军演，以强化北约在东欧因应俄罗斯的战备能力。

共有19国部队参与北约（NATO）的第8届「军刀出击」（Saber Strike）军演，预定持续至6月15日。在军演登场前，传出波兰考虑提案欢迎美军常驻。

上周曝光的波兰国防部「情报文件」显示，华沙可能提拨15亿至20亿美元（约13亿至17亿欧元），协助支付美军战车部队驻扎波兰的开支。

波兰的提案立即引发俄罗斯反弹。克里姆林宫（Kremlin）坚称，这类部署计画对欧洲大陆的「安全与稳定绝无任何助益」

自2014年克里米亚（Crimea）脱离乌克兰并由俄罗斯兼并后，美国就增加派驻在北约东部版图的军力，尤其是波兰。

美军2017年5月在波兰设立新的欧洲总部，负责指挥部署在北约各国的6000美军，以及五角大厦在这地区的各项行动。

这是美军自冷战以来在欧洲的最大规模部署行动，希望让北约最东端的盟国消除安全疑虑。俄罗斯经常在毗邻这些盟国的边界和克里米亚地区进行军演。（译者：陈宜君/核稿：林治平）

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