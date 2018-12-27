美冬季风暴来袭 千百航班遭延误取消

此内容发布于2018年12月27日 下午10:20

（法新社芝加哥28日电） 强烈的冬季风暴席卷美国中心地区，导致昨天数百航班被取消，上千航班遭延误，让趁假期搭机旅客叫苦连天。

根据航班追踪网站FlightAware，超过6500航班受延误，约800航班被取消。

法新社报导，狂风、暴雨和大雪交加使得路面危险难行，尤其是北部和中部平原地区，在今天风暴平息前，部分地区尚可见到超过一英尺厚的积雪。

当局报告在内布拉斯加（Nebraska）的部分地区被暴雪覆盖，封闭了一段州际公路。

北达科他州（North Dakota）对整个东部地区发出禁止旅游警告。位于法哥市（Fargo）的小型机场也已关闭，所有航班被取消。恶劣的天气正好撞上许多美国人趁耶诞假期出行旅游的时机。

位于德州（Texas）的达拉斯-沃斯堡国际机场（Dallas-Fort Worth International Airport），也是美国航空公司（American Airlines）的主要枢纽，原预计超过20万名旅客在机场过境，却遇上最严重阻断。超过450航班被取消，其余超过600航班受延误。

国家气象局预测，中北部各州的大雪、狂风和暴雨将会持续到今天早上，南部部分地区可能发生暴洪。（译者：苏梨若/核稿：徐睿承）

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