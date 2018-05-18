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此内容发布于2018年5月18日 上午4:05 最后更新 - 2018年5月18日 -04:05

（法新社北京18日电） 美国政府日前决定对伊朗重启制裁，可能会吓跑想投资伊朗的欧洲投资者。但渴求石油的中国可能填补这些空缺，并加强和伊朗的商业关系。

中国已是伊朗最重要贸易伙伴，也是伊朗原油最大买家之一。中国当局已经表态，尽管美国将重启制裁，仍有意持续和伊朗政权合作。

伊朗2015年和包括中国在内的全球6大强权签署伊朗核子协议，协议内容为伊朗同意约束自身核子计画，以做为国际放松制裁的交换条件。

但美国总统川普（Donald Trump）本月稍早决定退出协议，还说华盛顿当局将对伊朗重启惩罚性措施。

北京理工大学经济学教授胡星斗向法新社表示：「赶走美国、欧洲和日本公司，制裁可能会增加中国企业的机会。」

伊朗核协议对中国来说一直具有可观获利。中国商务部数据指出，截至2017年6月，中国企业参与伊朗开发计画的价值至少高达330亿美元，这是中国雄心勃勃的一带一路全球基础设施计画一环。

中国去年9月提供100亿美元信贷额度，资助5家伊朗银行的水源、能源、交通计画。两国今年3月还签署一项7亿美元的协议，准许中国兴建铁路，让伊朗布什尔港（Bushehr）连接国内其他铁路系统。

北京当局现在还将目光放在扩张伊朗一座重要天然气田，如果法国能源巨擘道达尔集团（Total）因为美国制裁退出这项开发计画，中国石油天然气集团公司（CNPC）准备加以取代。

目前伊朗是中国的第5大石油供应国，伊朗有超过1/4的原油产量运往中国。受到石油进出口贸易加持，2017年中国和伊朗的贸易额也攀升20%，来到370亿美元。（译者：陈彦钧/核稿：徐崇哲）

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