（法新社迈阿密10日电） 美国为对委内瑞拉总统马杜洛施压，已迅速加强对这个饱受危机打击的产油国进行制裁。银行业者透露，他们因害怕遭双方交锋波及，目前甚至连和委国间的合法业务都避免。

美国的制裁锁定和马杜洛（Nicolas Maduro）政权有关的个人和企业，名单越来越长。其中包括委内瑞拉国营石油公司（PDVSA），这是委国摇摇欲坠经济的命脉。

美国「佛罗里达国际银行业协会」（Florida International Bankers Association）反洗钱委员会主席古提瑞兹（Daniel Gutierrez）指出，由于美方制裁措施复杂，且违规代价高昂，有些银行已开始避免和委内瑞拉有任何业务往来。

古提瑞兹告诉法新社，银行业者必须检查每笔交易是否触犯制裁，还得请律师检查是否符合例外条件。若有闪失，便可能遭到美国财政部处以超过100万美元（约新台币3090万元）罚金。

这不仅对银行和企业构成挑战，对住在美国的委内瑞拉家庭也是。他们许多住在佛罗里达州，想寄钱给留在委内瑞拉的亲人，以协助他们度过普遍的食物短缺，和可能在今年达到10万倍的恶性通货膨胀。

在佛罗里达州和60家国内外银行合作的古提瑞兹表示，在此情况下，许多美国主要银行已决定中断和委内瑞拉有关的业务。

华府1月28日宣布的制裁措施，锁定委内瑞拉国营石油公司，但允许少数例外，例如银行业可和美国石油业巨擘雪佛龙（Chevron）与哈里伯顿（Halliburton）往来，但禁止稀释剂相关交易。由于委内瑞拉原油储藏以重油为大宗，须使用稀释剂转为轻质油。

古提瑞兹反问：「我只是你的银行，我该如何知道一笔汇款是否和出口稀释剂有关？」他又说：「因此银行业发现，他们面临必须对客户做成本效益分析。」

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