美前国安顾问律师：佛林不该坐牢

此内容发布于2018年12月12日 上午2:50

（法新社华盛顿11日电） 白宫前国家安全顾问佛林的律师今天在备忘录中力争，他的当事人无需因2016年总统川普胜选后，曾就接触俄罗斯人一事说谎而坐牢，「通俄门」案特别检察官穆勒也持相同观点。

在18日法院判刑前，一份法院文件指出，律师主张佛林（Michael Flynn）最高处缓刑一年，以及最低限度的监控与200小时的社区服务。

佛林律师的要求与穆勒（Robert Mueller）上周的建议相同。穆勒说，佛林无需被监禁，因侦办俄罗斯与川普的选举活动可能勾结，以及其他不公开的调查时，佛林给予「大量」协助。

穆勒量刑建议文件披露的内容，似乎让川普因为调查受到的威胁攀高，犹如上周末法院就通俄门案针对川普前私人律师柯恩（Michael Cohen）与前竞选总干事曼纳福特（Paul Manafort）所公布的文件。

去年至今已4度延后对佛林判刑的日期，意味着佛林虽然曾不满穆勒的调查，但这位退役将领已成为有价值的人证。

他的律师在178页的备忘录中说：「缓刑搭配最低限度监控的罚则恰如其分。」

这份递交给法院的文件同时包含了50份证词，当中有许多是来自于军官的说法。

力争佛林不蹲苦牢，他的律师提及佛林「卓越的」军旅生涯，以及毕生对家庭、军中袍泽与退伍军人的贡献。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

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