此内容发布于2020年5月1日 上午12:50

（法新社华盛顿30日电） 美国总统川普今天表示，在「通俄门」一案中承认说谎的前白宫国家安全顾问佛林将获华盛顿法院宣告无罪；川普还称联邦调查局（FBI）探员在此案中的表现像是「下流的条子」。

2017年，佛林（Michael Flynn）承认他在与俄罗斯接触一事上说谎而认罪。

川普说，此案有新的文件浮现出来，内容显示佛林遭受不当待遇，法院正权衡判决，应该会宣告他无罪。

川普表示：「他的免罪程序正在进行。如果你看看昨天的文件，那完全可以免罪。」

他还说：「有肮脏、下流的条子在联邦调查局高层。」

「现在我们得看看会发生什么事，但没人遭受过佛林将军那样的待遇。」

联邦调查局探员调查佛林在川普于2016年11月当选后到2017年1月20日就职前的数周间，与时任俄罗斯驻美大使季瑟雅克（Sergey Kislyak）之间的联系，佛林承认未向探员吐实而认罪。

联邦调查局当时正在调查俄罗斯试图左右美国总统选举、替川普助选的大阴谋，美国情报单位认为此举有俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的许可。

2017年1月24日，联邦调查局探员访谈已被任命为白宫国安顾问的佛林，之后佛林坦承在与季瑟雅克谈话一事上说谎。

佛林随后也因未向副总统彭斯（Mike Pence）在他与俄方联系的问题上说实话而被免职。

「通俄门」案后来交到时任特别检察官穆勒（Robert Mueller）手上，佛林于2017年12月与检方达成认罪协议，躲过多项可能的指控，包括非法替土耳其游说。

他承认说谎一项罪行，愿意配合穆勒调查川普竞选团队是否与俄罗斯串通。

但是，61岁的佛林去年换了新的律师团，不再配合调查，今年一月14日改称自己无罪。两周后，他的律师提出请求驳回全案，呈上新的文件，指称在追查及起诉佛林的过程中有「粗暴的政府不当行为」。

今天公开的文件包括一份不知姓名的联邦调查局高官所写的笔记，内容是制定策略，引导探员应如何处理2017年与佛林的访谈。

笔记内容写道：「我们的目标是什么？真相/招认，还是让他说谎，好让我们起诉他或让他被开除？」

执法专家说，这是联邦调查局探员讯问嫌疑人的正常选项，尤其是当嫌疑人罪证明显的时候。

但佛林的律师及支持者认为，这坐实了联邦调查局设计让佛林上当。

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