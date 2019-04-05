此内容发布于2019年4月5日 下午11:35

（法新社芝加哥5日电） 美国上月出狱的23岁男子芮尼（Brian Rini）因谎称自己是8年前失踪的伊利诺州奥罗拉市男孩皮特森（Timmothy Pitzen），今天遭美国有关当局指控有罪。

芮尼3日声称自己就是皮特森，被控犯下向联邦人员做出虚假陈述罪。皮特森于2011年失去音讯，至今仍下落不明，当时他年仅6岁。

芮尼的陈述让美国社会重燃希望，以为终于找到皮特森。然而，有关当局从芮尼身上采集的DNA样本结果证实其真实身分非皮特森时，他才承认一切都是谎言。

美国司法部在联邦法院提出的刑事控告书指出：「他说，他是在美国广播公司（ABC）的20/20节目看到皮特森的故事。」

控告书写道：「他表示自己想逃离他的家庭。进一步追问下，芮尼才说他希望像皮特森一样有个好爸爸，因为就算他失踪，他的父亲只会继续酗酒。」

美国有关当局表示，他们会控告芮尼是因为谎报会对失踪孩童家庭带来伤害，以及不必要地分散警方资源。

根据俄亥俄州感化局指出，芮尼拥有窃盗与破坏前科，被关超过一年。他是一名重罪犯，上月才从俄亥俄州的监狱获释。

皮特森2011年被他的母亲从奥罗拉市（Aurora）的学校神秘兮兮地带走，她载着皮特森开了几天车后，被发现在下榻汽车旅馆轻生，现场留下遗书指儿子「在安全的地方，但是你们永远找不到他」。（译者：王品轩/核稿：卢映孜）1080406

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