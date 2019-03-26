此内容发布于2019年3月26日 下午9:35

（法新社芝加哥26日电） 美国芝加哥检方今天撤销美剧「嘻哈世家」（Empire）男星杰西史莫里特（Jussie Smollett）谎报因种族仇恨遇袭案的指控，出人意料之举引发芝加哥警方和市长不满。

检方表示，36岁非裔同志男星杰西史莫里特16项重罪指控全数撤销，协议交换条件是他从事社区服务并主动放弃1万美元保释金。

然而杰西史莫里特律师团宣称没有这种协议，还说杰西史莫里特是未审先判的受害者。

律师霍姆斯（Patricia Holmes）说：「没有协议。州检撤销指控。」

杰西史莫里特在简短记者会上说：「我从一开始就如实以告，说法从未改变。」他还说：「这段时间真的很难熬。老实说，真是我人生数一数二凄惨的日子。」

杰西史莫里特与家人庆祝，还称这证明杰西史莫里特是无辜的，但遭警方断然驳斥。

芝加哥警长和市长对检方决定撤案的决定显得十分恼火，两人都不相信杰西史莫里特所坚称的清白。

芝加哥市长易曼纽（Rahm Emanuel）在临时召开的记者会上说：「正义未获伸张，史莫里特先生竟还在说他是无辜的，还在诋毁芝加哥警察局，（他）好大胆子。」

芝加哥警察首长强生（Eddie Johnson）今天也说：「我认为他们仍欠全市一个道歉。」

检察官办公室态度突然大翻转，一开始没有多做解释，之后才终于表示这不是特例，数以千计案件都有类似的决定。

芝加哥警方指称，杰西史莫里特今年一月底精心策画骗局，先是寄给自己一封充满仇恨文字的信函，之后又雇了两个人在芝加哥市中心，冲着他发动种族歧视与恐同的假袭击，并使用美国总统川普「让美国再次伟大」口号。

芝加哥警方表示，杰西史莫里特精心策划整起骗局，企图煽动美国人民对政治和种族分裂的不安情绪，并炒作知名度和获得更优渥的片酬。

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