下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月5日 上午3:35 最后更新 - 2018年7月5日 -03:35

（法新社渥太华4日电） 美国和加拿大关系紧绷之际，加拿大渔民今天表示，一艘美国边境巡逻舰在缅因（Maine）与诺瓦斯科细亚省（Nova Scotia）外海闯入加拿大领海，追捕「非法移民」。

大马南岛（Grand Manan）渔民协会主席库克（Laurence Cook）在脸书上说，一组巡逻船队从缅因出海，「企图阻挡」一艘加拿大海域的加拿大渔船。

库克在脸书贴文上说：「他们声称在搜索非法移民，都在乱讲，他们自己很清楚，渔船要进入美国领海才算非法。」

库克表示，这名加拿大渔船船长布朗（Nick Brown）告知美方船舰「他的船是合法在加拿大海域捕鱼的加拿大渔船」。

库克说这是「典型的美国恶霸」，并表示「看到美国试图欺负人民，我并不意外。」

库克表示，这起事件发生在6月24日，地点位于马其斯封印岛（Machias Seal Island）附近。

马其斯封印岛位于美加两国边境附近一处盛产龙虾的海域，地处大马南岛以南，是一座岩石露头小岛。尽管加拿大海岸防卫队在马其斯封印岛设置灯塔维护主权，华府仍争夺这座小岛的主权。

加拿大外交部表示，已经针对这起发生在马其斯封印岛外海的事件启动调查。加拿大坚称这座岛是他们的领土。

自从美国总统川普以国家安全为由对加拿大钢铁和铝课徵关税，美加关系处于紧绷状态。

6月在加拿大魁北克举行的七大工业国集团（G7）会议上，川普与加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）意见分歧，川普事后还称杜鲁道「非常不诚实而且懦弱」。

Neuer Inhalt Horizontal Line