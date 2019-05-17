此内容发布于2019年5月17日 下午3:35

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天宣布，撤销对加拿大和墨西哥进口钢铝关税。此项措施曾引发美国与加、墨间的摩擦，并阻碍新的北美自由贸易协定达成。

法新社报导，川普在华盛顿哥伦比亚特区的一项活动指出：「我很高兴地宣布，我们已与加拿大和墨西哥达成协议，将出售我们的产品至这些国家而无需课徵关税。」

川普的这番声明前，加拿大公布美加已达协议，美国撤销加拿大进口钢铝关税，且加拿大也撤销报复性措施。

墨西哥随后也证实，已与美国达成了类似协议。

美国去年以国家安全为由，对钢铁课徵25%关税及对铝课徵10%关税后，成为美、加、墨3国去年谈判以期达成一项新的北美贸易协定的重大障碍。

加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）在渥太华告诉记者，之前已有共识，即「这些关税对彼此劳工和消费者都带来伤害」，且对新的自由贸易协定「没有多大意义」。

「很明显地，持续对钢铝课徵关税及我们的反抗手段，都代表着朝达成新的北美自由贸易协定的重大障碍。」他提到的是签署达24年之久的北美自由贸易协定（NAFTA）。

杜鲁道表示：「现在我们已完全撤销这些关税，我们将与美国就正式通过（协议）的时机携手合作，我们相当乐观未来数周能有明显进展。」

墨西哥首席谈判代表希德（Jesus Seade）也以类似推文指出，撤销钢铝关税「清除了达成美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA）的障碍」。（译者：徐睿承）

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