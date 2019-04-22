此内容发布于2019年4月22日 上午10:35

（法新社华盛顿22日电） 白宫今天宣布，总统川普已决定贯彻对伊朗制裁，5月初期限届满后，不再延长台湾等8国进口伊朗石油的豁免待遇，以进一步在核武问题上向伊朗施压。国际油价应声上涨逾2%。

白宫在声明中说：「这项决定的目的是要让伊朗的石油出口降到零，切断伊朗政权的主要收入来源。」

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）也说，美国给予进口伊朗石油的豁免待遇5月1日到期后，不再延长。他并表示，相关经济体必须遵从，没有宽限期。

美国原先给予台湾在内的8个国家豁免待遇，可以进口伊朗石油，而不受美国制裁。

事实上，自去年11月以来，8个国家中的台湾、义大利与希腊3国已停止从伊朗进口石油。另外5国分别是中国、印度、日本、南韩与土耳其。

美国决定终止进口伊朗原油的豁免待遇，立即使得国际油价走高。

格林威治时间12时50分（台湾时间晚间8时50分），美国西德州中级原油（WTI）5月交割价格上涨2.2%，来到每桶65.39美元。欧洲基准北海布伦特原油（Brent North Sea）6月交割价格上涨2.5%，来到每桶73.78美元。

沙乌地阿拉伯表示，沙国将与其他产油国共同合作，以确保全球供油无虞，并且达到市场均衡的目标。

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