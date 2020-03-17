此内容发布于2020年3月17日 上午3:05

（法新社西雅图16日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）蔓延，一项在美国疫情重灾区华盛顿州设立「隔离旅馆」的计画，引起当地居民不满，民众担心自己会暴露在高度感染风险中。

迄今为止，美国的武汉肺炎死亡病例有将近一半出现在华盛顿州金恩郡（King County），当地至少有43人染病丧命。金恩郡政府所在地为西雅图（Seattle）。

华盛顿州已经宣布进入紧急状态，关闭酒吧、餐厅、健身房和博物馆，当局着手将无法自主隔离的人士安置到政府购入的4处设施。这些人士包含街友、精神疾病患者等群体。

医疗资源因为武汉肺炎疫情而日益紧绷之际，当地政府为了缓解医院压力，因此推出这项计画。

然而，在肯特市（Kent）一间隔离旅馆对面一间咖啡厅工作的克莱门斯（Maddy Clemons）表示，假如顾客传染给她，自己会担心把病毒带回家，并传染给她的两岁孩子。

克莱门斯说：「让我担心的是，（住户）离开旅馆并走到店里买咖啡。」她还提到，自己是从前来采访的一名电视台工作人员得知这项隔离旅馆计画。

这间隔离旅馆开设不久，一名尚未得知自己是否确诊感染武汉肺炎的街友离开旅馆，还到一间便利商店偷东西，甚至搭乘公车。

华盛顿州州长英斯利（Jay Inslee）今天住进隔离旅馆，试图让附近居民安心。英斯利表示：「我们都可以理解，如果一个人走到我们社区，民众会感到焦虑，尽管那个人后来被证明没有染病。」

英斯利还说：「这些不是你们该害怕或担心的人，你们需要关心自己最好的朋友或家人。」

不过，两名在隔离旅馆附近餐厅工作的员工依旧心生畏惧，其中一名要求匿名的员工说：「如果我生病了，我会提出诉讼。」

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