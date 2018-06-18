下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月18日 下午9:05 最后更新 - 2018年6月18日 -21:05

（法新社华盛顿19日电） 美国联邦参议院和总统川普唱反调，今天表决驳回川普政府和中国电信大厂中兴通讯达成的协议，恢复对这家公司的高科技晶片销售禁令。

参院在一项全面性、非通过不可的国防支出法案中挟带一条针对中兴通讯的修正提案，这项法案在参院以85票对10票，顺利过关。

在华府以中兴通讯员工违反对伊朗和北韩的贸易制裁为由，宣布对中兴通讯实施7年禁令，禁止美国企业销售关键软硬体予这家厂商。中兴通讯营运一度陷入停摆，如今仰赖美方松绑禁令维生。

中兴通讯已因违反制裁遭罚12亿美元，但本月稍早川普政府松绑禁令，让中兴获得一线生机，以换取这家公司再缴交14亿美元罚金。

参院通过的修正提案，直接禁止政府采购中兴和另一家中国企业华为的产品和服务，让川普政府之前和中兴达成的协议失效。

参院一个跨党派团体声明表示：「对于两党表明在和中国这类国家打交道时，必须把捍卫美国就业和国家安全放在第一位，我们对此感到欣慰。」

提出这项修正提案的参议员，包括高阶民主党议员舒默（Chuck Schumer），以及共和党议员卢比欧（Marco Rubio）。

Neuer Inhalt Horizontal Line