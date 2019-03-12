此内容发布于2019年3月12日 上午3:50

（法新社旧金山11日电） 美国2020年总统大选民主党参选人联邦参议员华伦在竞选广告中呼吁分拆科技巨头，社群网站龙头脸书（FB）今天移除她的竞选广告后又恢复刊登。

脸书告诉法新社：「我们移除这些广告是因为它们违反我们的企业商标使用原则。为了容许充分辩论，我们将这些广告恢复上架。」

脸书表示，其他呼吁分拆脸书和其他美国科技巨头的广告，同样如愿刊登。脸书说，受到影响的广告共有4则。

华伦（Elizabeth Warren）发推文炮轰脸书：「我为何会认为脸书握有太多权力？我很好奇。就让我们从它有权关闭针对脸书是否拥有过多权力的辩论开始吧。」

华伦接着感谢脸书重新刊载她的广告，并指出社群媒体平台不应由单一审查者所掌控。

华伦8日提出政见，誓言打破科技巨头（Big Tech）霸权，主张亚马逊（Amazon）、Google和脸书等企业在社会掌握「过大权力」。

华伦说，若当上总统，她会推动立法，指定营收至少250亿美元的大型网路公司作为「公共平台」，并且不得参与平台业务。

华伦表示，她也会任命反托拉斯执法单位「致力于撤销非法和反竞争科技业合并案」，包括近几年来亚马逊、脸书和Google进行的并购案。

华伦在部落格发布平台Medium写道：「现今的科技巨头拥有过大权力，权力大到凌驾于我们的经济、社会和民主。」

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