此内容发布于2019年3月27日 上午1:05

（法新社华盛顿26日电） 美国联邦参议院共和党领袖今天就他们所揶揄的气候变迁因应措施强行表决，被批是作秀。

他们有意让民主党总统提名热门人选，为了党内自由派左翼提出所费不赀、颠覆经济的计画而陷入困境。

共和党掌控的参院以0票赞成、57票反对，否决「绿色新政」（Green New Deal）提案，43名民主党籍参议员仅投出席票，抗议共和党强行表决。6名民主党籍总统参选人也都投出席票。

「绿色新政」是民主党前进派提出的计画，将让美国从化石燃料大幅转向再生能源，雄心勃勃地力拚10年内达到净零温室气体排放。多位准备在明年大选挑战川普总统大位的民主党人都已表示支持这项不具拘束力的计画。

强推表决的参院多数党共和党领袖麦康奈（Mitch McConnell）说：「我再高兴不过的是美国人民将有机会确实了解他们每一位参议员在『绿色新政』的立场，绿色新政不但激进、且从上而下、以社会主义改造整个美国经济。」

民主党指控参院共和党领导层打压辩论，并且挡下任何有关气候变迁的公听会。

角逐2020年大选的参议员陆天娜（Kirsten Gillibrand）说：「我们必须就气候变迁采取真正的行动，而不是这种假投票。」

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