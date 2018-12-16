美参院通过决议案 沙乌地痛批干政

此内容发布于2018年12月16日 下午10:35

（法新社利雅德17日电） 沙乌地阿拉伯外交部今天声明指出，沙国拒绝接受美国联邦参议院近来表达的立场，抨击对方13日通过决议案形同干预内政。

美国联邦参议院13日接连通过两项决议案，除了不再军援沙国领导的叶门作战行动，还谴责沙国王储须为异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）之死负责。

官方沙乌地新闻社（SPA）今天刊登声明说：「沙乌地阿拉伯王国拒绝接受美国联邦参议院近来表达的立场，对方基于未经证实的说法和指控，公然干预本国内政，损害本国区域和国际角色。」

「本国先前已声明，沙乌地公民哈绍吉谋杀案是恶劣的犯罪，不反映本国政策和制度。因此，本国重申，拒绝接受任何让此案脱离本国正义之路的企图。」

声明还说：「本国希望这一切不会陷入美国国内政治辩论，以免对两国关系有任何延伸性影响，恐对这个重要战略关系产生重大负面冲击。」

美国联邦参议院13日通过的决议案多具象徵性，罕见抨击总统川普对沙国的态度。尽管国际社会对叶门冲突和哈绍吉遇害的不满声浪逐渐升高，川普先前仍多次示意支持沙国政权。

美国联邦众议院不会在明年元月前就这两项决议案辩论，而且就算众院批准通过，川普也可能会否决。然而参院表决通过，仍向白宫释出强烈讯息，以示不满。

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