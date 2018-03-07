下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月7日 下午9:05 最后更新 - 2018年3月7日 -21:05

（法新华盛顿7日电） 美国司法部长塞申斯今天警告加州，联邦政府将采取一切法律途径，对付当地提供给无证移民的庇护。司法部昨天才对加州的庇护城市法提出告诉。

塞申斯（Jeff Sessions）告诉沙加缅度（Sacramento）执法官员：「加州动用所有权力阻挠联邦执法，有些手段已僭越职掌。因此我保证，我将竭尽所能阻止他们。」

司法部昨天对加州3项法规提出告诉。这些法规对拒绝配合联邦移民当局要求以交出无证移民供起诉或驱逐的城市和郡，形成支持。

塞申斯指控加州蓄意阻挠美国执行联邦移民法令。

塞申斯说：「移民法是联邦政府的职掌范畴。」「拒绝逮捕、驱逐那些（无证移民），尤其是犯罪分子，就是实质拒绝所有移民法…此举也让边界门户洞开。开放边界的想法激进也非理性，令人无法接受。」

加州公开挑战川普遏止非法移民并驱逐恐达数百万名无证移民的决心，州长布朗（Jerry Brown）去年10月签署法案，使加州成为「庇护州」。

州内许多城市和郡已自行宣布为移民庇护区，表示这些地方不会与试图逮捕非法移民的联邦移民当局执法人员合作。（译者：梁元龄/核稿：刘文瑜）

Neuer Inhalt Horizontal Line