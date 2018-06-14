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此内容发布于2018年6月14日 下午10:50 最后更新 - 2018年6月14日 -22:50

（法新社华盛顿14日电） 美国司法部督察长报告今天一出后，联邦调查局（FBI）前局长柯米（James Comey）投书「纽约时报」（NYTimes）写道，他不同意报告所有的结论，但称赞「专业」。

柯米写说：「督察长团队以放大镜检视FBI的工作，没有发现证据证明存在偏见或不当动机影响调查。」

根据这份外界期待已久的报告，司法部督察长霍洛维兹（Michael Horowitz）断定，柯米在处理希拉蕊电邮门调查上出现违抗态度，在2016大选前几天宣布重启调查是严重误判，但他没有表现出任何政治偏见或企图影响大选。

霍洛维兹也没有对FBI最终不起诉希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton）的决定提出异议。电邮门是指希拉蕊在国务卿任内以私人电子邮件伺服器处理公务。

根据报告，柯米也曾利用私人电邮帐号办FBI公务，而希拉蕊能够了解其中的讽刺。她在推特上简短回应说：「但我的电邮。」

白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）则抓住报告指称柯米误判的观点趁机表示，这「重申了为何总统质疑柯米的言行，以及FBI部分成员的政治偏见」。

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