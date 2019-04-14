此内容发布于2019年4月15日 上午1:35

（法新社华盛顿15日电） 奥斯卡金像奖主办单位美国影艺学院（AMPAS）有意重新审核串流平台Netflix未来角逐小金人资格。消息一出，让美国司法部致函警告，不让Netflix参赛恐有触犯反托拉斯法之虞。

影艺学院在声明中证实美国娱乐周刊「综艺」（Variety）的报导，它表示：「我们收到来自司法部的信函，并做出相对的回应。」

「E.T.外星人」、「辛德勒的名单」等片知名导演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）提议，Netflix的电影不具角逐奥斯卡奖资格，不过可改争夺表彰电视幕前幕后人士的艾美奖（Emmy Awards）。

即将与苹果公司新串流平台Apple TV+合作的史蒂芬史匹柏表示：「一旦投入电视规格，就是部电视电影。」

但对美国有关当局来说，「这类作为可能有反托拉斯疑虑」。司法部在致影艺学院信函中，表达对最新限制的担忧，认为这会「打压竞争」。

影艺学院只说，它会在本月23日的年度会议上讨论奥斯卡规则。

Netflix婉拒回应，但在上个月推文说：「我们热爱电影。」

它说：「我们也热爱下列事项：提供管道给不是总能负担上电影院，或城镇没有电影院的人；让人人无论身处何地都能一同享受新片；提供电影工作者更多分享艺术的方法。」

美国建立反托拉斯法以规范企业推动公平竞争、保护消费者。

影艺学院未透露它对司法部信件的回覆，但美国南加州大学（USC）企业经济学教授费尔兹（Kerry Fields）认为，这起案例中，司法部「希望避免透过法律途径进行干预」。

而这封信「会让影艺学院更谨慎行事」。

他说：「我很确定，影艺学院委员会有很多人不想杠上司法部。」

Netflix在今年奥斯卡颁奖典礼上，靠墨西哥导演艾方索柯朗（Alfonso Cuaron）的「罗马」（Roma）抱回3座小金人，让传统电影派和串流服务新派两方之间的暗斗浮上台面。

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