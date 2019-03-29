此内容发布于2019年3月29日 下午10:50

（法新社华盛顿29日电） 美国司法部长巴尔（Bill Barr）今天表示，他将在4月中前公布删减版的通俄门调查报告。

俄罗斯干预美国2016年大选的「通俄门」疑云，笼罩川普的总统任期，特别检察官穆勒（Robert Mueller ）经过22个月调查后于本月22日侦查终结。

司法部长巴尔在致联邦众议院与参议院司法委员会主席的信中写道，他正在删改通俄门报告的敏感资料。川普先前称这份报告还他清白，洗刷他勾结俄罗斯与妨碍司法的嫌疑。

巴尔说，曾任联邦调查局（FBI）局长的特检穆勒已在协助编辑报告。

巴尔说：「我们目前的进度是，我预期能准备好在4月中前公布报告。」

巴尔说，不算目录与附件，这份报告有近400页，「阐述特检的调查结果、分析与做出结论的理由」。

巴尔上周公布通俄门报告的「主要结论」，民主党人施压他公布完整报告。

巴尔告诉参众两院司法委员会主席：「我跟你们一样，都想确保国会与大众有机会读到特检的报告。」

他说：「大家不久之后就能自行研读。要我试图概述整个报告，或是挤牙膏式地逐步公布内容，我不认为符合公众利益。」

众议院司法委员会民主党籍主席纳德勒（Jerry Nadler）在回应巴尔信件时说，他希望能「在4月2日前看到原汁原味的完整穆勒报告」。

巴尔说，正在删改的内容包含「情报圈认为可能连累敏感消息人士与来源」的资料，也与特检请其他司法部办公室调查的事件有关，以及包括可能损及周边第3方隐私的资讯。

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