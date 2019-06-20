此内容发布于2019年6月20日 上午3:50

（法新社20日纽约法新电）美国司法部表示，一名叙利亚难民涉嫌以激进组织伊斯兰国（Islamic State group）名义，打算攻击宾夕法尼亚州的一间教堂，所幸尚未发动前就被捕。

匹兹堡联邦检察官布莱迪（Scott Brady）与助理司法部长德梅斯（John Demers）在共同声明中指出，现年21岁的阿洛默（Mustafa Mousab Alowemer）意图锁定匹兹堡附近一间教堂策画攻击。阿洛默是2016年8月以难民身分抵达美国。

美国联邦调查局（FBI）反恐部门的麦加里蒂（Michael McGarrity）说：「法院文件显示，阿洛默打算以ISIS之名攻击教堂，这可能会造成多人死伤。」

「FBI极度重视对教堂与其他宗教机构的威胁，会竭尽所能阻止这类恐怖攻击。」

犯嫌阿洛默被控传送教堂建筑的相关文件、爆裂物的用法给一名他以为是IS支持者的男子，孰料对方竟是FBI探员。

为与对方透过社群媒体连系并表态自己支持IS，阿洛默从今年4月起与对方见面4次。阿洛默被控手写一份10点计画，谈及他要如何亲自用背包带爆裂物，还在地图上标出教堂的进出口。

阿洛默被控一项意图实质资助外国恐怖组织，以及两项散布爆裂物与大规模杀伤武器讯息相关的罪名。

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