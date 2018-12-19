美同意军售土耳其 阻其向俄靠拢

此内容发布于2018年12月20日 上午12:35

（法新社华盛顿19日电） 美国今天宣布，同意军售土耳其价值35亿美元的飞弹。美国不满北大西洋公约组织（NATO）盟邦土耳其计划向俄罗斯购买飞弹，今天宣布对土军售，等于发出最后通牒。

在土耳其追捕库德族战士之际，美国总统川普稍早表示美军将撤离土耳其邻国叙利亚，或能讨土国欢心。

美国国务院表示，已知会国会打算对土耳其出售飞弹套件，包括80枚爱国者（Patriot）飞弹、60枚爱国者飞弹（PAC-3）拦截器以及相关设备。

国务院声明说：「这项军售可提升土耳其军方防卫能力，阻挡敌对的侵略，并保卫可能在土耳其边境内训练以及作战的北约盟国。」

一年前，安卡拉宣布向俄罗斯购买S-400飞弹合约，引发北约盟邦反弹。北约组织创立的原意，即是作为抗衡苏联的堡垒。

国务院官员表示，若土耳其继续进行S-400采购计画，就可能危及美军F-35战机计画的参与。

这位要求不具名的官员表示，若土耳其迳行计画，可能面临军售方面的制裁。

这位官员说，土耳其向俄罗斯军购，「会对美国在国防贸易各方面和土耳其做生意产生延伸性影响」。

「北约国家必须采购可与北约系统互相操作的军事设备，俄国系统不会符合那项标准。」（译者：郑诗韵/核稿：徐睿承）

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