此内容发布于2019年8月4日 下午9:20

（法新社华盛顿4日电） 美国两名全副武装的白人男子周末手持攻击步枪滥射，造成将近30人丧生，凸显「白人恐怖主义」现已成为美国一大威胁的隐忧。

德州和俄亥俄州接连传出枪击案，其他几个城市稍早也发生类似案件，民众一片悲愤，疾呼政府采取行动，两党政治人物也要求政府更严肃看待这方面的威胁，部分民主党人指控总统川普危险地煽动种族紧张。

民主党总统参选人布塔朱吉（Pete Buttigieg）点出，大规模枪击事件对象锁定非裔、犹太人，显然还有西班牙语裔。他说：「在查尔斯顿（Charleston）、圣地牙哥（San Diego）及匹兹堡（Pittsburgh）的美国人丧命事件，显然是白人民族主义者恐怖主义效应的症状，艾尔帕索（El Paso）现在似乎也是一样。」

德州西部大城艾尔帕索邻近墨西哥边境，8成以上居民是西语裔。美媒报导说，昨天沃尔玛（Walmart）卖场枪击案犯嫌是21岁白人男子库鲁休斯（Patrick Crusius），他远从达拉斯（Dallas）地区到艾尔帕索，显然是有意犯案。

库鲁休斯手持攻击步枪行凶，造成20死26伤，之后遭到警方逮捕。他曾在网路发表宣言，不满「西语裔入侵」，并认同一名白人至上主义者3月15日在纽西兰基督城（Christchurch）两座清真寺屠杀51人。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）今天表示，艾尔帕索的沃尔玛卖场枪击案20名死者中，有6人是墨西哥人。

案发13个小时后，有关当局表示，另一名白人男子被控在俄亥俄州岱顿市（Dayton）散布恐怖，枪杀9人，包括他的姊妹。警方表示，犯嫌是24岁的贝兹（Connor Betts），行凶动机仍待厘清，不过9名死者中有6人是非裔。

布塔朱吉告诉「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）：「这里有两件事凑在一起。一是我国枪枝安全政策薄弱，二是国内恐怖主义在白人民族主义者激发下崛起…我们必须想点办法。」

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