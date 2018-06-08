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此内容发布于2018年6月9日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月9日 -01:35

（法新社拉马尔拜8日电） 七大工业国集团（G7）领袖今天忙着寻找顾全面子的方法，以掩饰西方盟邦因美国总统川普破坏全球贸易规定所造成的严重失和。

包括川普在内的领袖暗示，或许可以在明天峰会结束前，就共同重新检视商业关系的必要性，发表某种共同声明。

不过，达成共识的文件也不能隐藏美国总统对华府亲近盟友强行加徵关税造成的伤害。

峰会东道主、加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau ）和欧日站在同一阵线对抗川普，以及川普政府对钢铝进口产品「非法」加徵的关税。

川普似乎乐见盟友失和，这可能进一步恶化为贸易战，他在峰会前大谈希望让俄罗斯重新加入G7，增添波澜。

但这项看似一时兴起的提议遭到其他盟友否决，上不了议程，这些西方领袖反而一起对抗川普对于世界贸易体系的攻击。

坐在杜鲁道隔壁的川普在会谈后说：「我们今天有很多进展。我们将观察这些将如何解决，但我们已有很多进展了。」

一名官员表示，会谈出现「强烈歧异」，但「不火爆」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）则轻描淡写说：「我想我们今天下午有非常开放且直接的讨论，我们一向有这样的讨论。」

川普表示，他希望能达成最后的峰会公报。

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