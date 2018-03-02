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此内容发布于2018年3月2日 下午11:35 最后更新 - 2018年3月2日 -23:35

（法新社华盛顿2日电） 美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）今天跳出来为总统川普计划实施新的贸易关税辩护，指股市下跌与贸易伙伴的愤怒都是「小题大作」。

罗斯在CNBC的访谈里拿出罐装百威啤酒（Budweiser）、可口可乐等，指一般消费商品几乎看不到价格上涨。提及自己是从一间7-Eleven便利店内买来这些东西时，罗斯称任何可能的涨价，幅度都是微不足道，「不代表什么」。

川普昨天突然宣布计划对进口钢、铝课徵广泛关税，以回应所谓倾销与不当补贴，激起风暴。罗斯表示倾销与外国不当补贴已危害美国的国防采购。

尽管全球股市暴跌及引起盟邦愤怒，川普今天面对负面反应时又誓言，要对来自向美国货品徵收关税的贸易伙伴的所有进口货品，实施更广泛的「互惠税」。

罗斯表示，相关反应并不合理，全是着眼狭隘利益而抗拒已久未进行的变更。他说：「这些歇斯底里反应全是小题大作，我认为这是想维持现状的人玩的恐吓战术，他们夺走美国人就业机会，造成美国出现庞大的贸易逆差，这个数字还不断增加。」

然而可口可乐、百威啤酒以及美国制罐协会（Can Manufacturers' Institute），都恳请白宫不要实施相关的关税。

制罐协会副主席与发言人罗森布拉特（Sherrie Rosenblatt）告诉法新社，个别消费品里的金属原料价格，无法反映关税为制罐业和消费者带来的真正负担。她说：「这种关税将对制罐带来极大难题，也会冲击到需求这类饮料的消费者。」

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