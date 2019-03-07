此内容发布于2019年3月7日 下午4:20

（法新社华盛顿7日电） 美国专家今天表示，随着发射台的重建工程快速进行，北韩西海卫星发射场显然已恢复到「正常作业状态」。

美国专门研究北韩问题的网站「北纬38度」（38 North）指出：「考量发射台重建工程，以及发射场其他区域的活动，西海卫星发射场（Sohae Satellite Launching Station）显然已恢复到正常作业状态。」

「北纬38度」网站以及华府智库「战略暨国际研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）使用商业卫星追踪北韩西海卫星发射场动态。

美国总统川普和北韩领导人金正恩上周在越南河内进行第2次峰会，但以破局收场。

卫星图像显示，在上周「川金二会」之前，北韩西海卫星发射场就已开始进行相关活动。

金正恩在平壤与南韩总统文在寅举行峰会时同意关闭西海卫星发射场，作为建立互信的一部分。

平壤2012年和2016年在西海卫星发射场发射卫星。

西方专家指出，发射卫星所使用的火箭技术，与洲际飞弹所需要的长程火箭技术十分接近，发射卫星能帮助北韩学习长程火箭知识，从卫星的发射可以窥见北韩洲际飞弹的发展。（译者：严思祺）

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