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此内容发布于2018年6月20日 下午10:35 最后更新 - 2018年6月20日 -22:35

（法新社纽约20日电） 美国两大航空公司今天表示，他们已经要求当局不要用他们的飞机来执行川普政府的移民政策，载送强迫与家人分离的儿童。

美国航空公司（American Airlines）表示，对于当局使用旗下飞机落实川普总统的「零容忍」移民政策，美航并不知情，且政府也未透露乘客相关讯息。

美国航空公司说：「我们无意涉入拆散家庭的作为，甚至从中获利。」

「美航力盼政府遵守我们的要求，我们感谢他们这么做。」

联合航空公司（United Airlines）执行长穆尼奥斯（Oscar Munoz）也发出类似声明。

穆尼奥斯说，他知道有报导称若干民航机被用于执行「零容忍」政策。但他也说，对于旗下飞机是否也参与执行，他并不知情。

穆尼奥斯说：「我们公司的共同目标是连结人群，团结世界。」

「这项政策本身，及对数以千计的儿童造成的影响，与我们的使命产生极大冲突，我们不想与它扯上关系。」

川普的移民政策引发众怒，在两党议员施以巨大压力后，川普今天签署行政命令，让美墨边境的移民家庭得以团聚。

网路和部分平面媒体出现多项美国民航机被用来执行零容忍移民政策的说法，包括「休士顿纪事报」（Houston Chronicle）社论版一篇达拉斯空服员旁奎斯特（Hunt Palmquist）的文章指出，值勤两次后，他察觉与美国移民官员一同搭机的儿童，可能被迫与家人分离。

旁奎斯特说：「这些孩子脸上尽是恐惧、迷惘、悲伤和疲惫。让我受伤的是，我几个星期之后才反应过来，我可能是运送他们的共犯。」

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