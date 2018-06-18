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此内容发布于2018年6月19日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月19日 -01:20

（法新社纽约联合国总部18日电） 最新调查今天显示，美国人仅占全球人口4%，但持有枪械数占全球40%。

根据日内瓦高级国际关系及发展学院（IHEID）「小型武器调查」（Small Arms Survey），全球有十亿多支枪械，但其中85%在平民手中，其余为执法部门和军方所持。

这项调查宣称估计结果是根据多项来源，包括133个国家和地区的平民枪械登记资料，以及56国调查结果。

平民持有的8亿5700万把枪枝中，有3亿9300万把在美国，比其他前25国百姓持枪总和还多。

卡普（Aaron Karp）是这份汇整过去十年新资料的报告作者之一。他说：「全球拥枪数升高的最大推力，来自美国平民拥枪。」

卡普在纽约联合国总部的记者会上说：「美国百姓每年大约购买1400万把新枪和进口枪。」

他说：「为什么他们要买枪？这又是另一场辩论。最重要的是，他们买枪或许是因为他们能买。美国市场异常纵容。」

世界各地拥枪率各异，美国平均每100人约有121把；其次是叶门约53把；蒙特内哥罗约39把；加拿大约35 把。

而在排行的另一端，日本和印尼每100人拥有不到1 把枪。

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