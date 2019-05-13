此内容发布于2019年5月13日 上午8:50

（法新社布鲁塞尔13日电） 美国与伊朗紧张情势升高，英国外相韩特今天严正警告，波斯湾面临「意外」爆发冲突的危险。

沙乌地阿拉伯今天指出，沙国两艘油轮在波斯湾海域遭「恶意攻击」受损。沙国对头伊朗则呼吁调查，并针对外国势力扰乱海上安全的「冒险主义」提出警告。

美国与伊朗因核协议的僵局难解，波斯湾地区已处于爆发冲突边缘。韩特（Jeremy Hunt）表示，将在欧洲联盟总部比利时首都布鲁塞尔向美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表达英国的关切。

韩特抵达布鲁塞尔出席欧盟外长会议时表示：「我们非常担心意外爆发冲突的危险，也就是双方无意间导致情势升高，最终发生某种冲突。」

他说：「我认为我们需要冷静一段时间，以确保各方了解彼此的想法，最重要的是，我们必须确保最后不会让伊朗重回再核化之路，因为若伊朗变成核子强国，其他邻国也可能想要跟进。」

韩特指出：「波斯湾已成为全世界最不稳定的区域，而且这将是朝错误方向迈出的一大步。」

阿拉伯联合大公国昨天表示，4艘不同国籍的商船在富查伊哈（Fujairah）外海被锁定进行恶意攻击。

沙国能源部长法利赫（Khalid al-Falih）表示，两艘沙国油轮遭受「严重损害」，但是没有任何伤亡或原油外泄。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram