此内容发布于2019年4月4日 下午11:50

（法新社华盛顿4日电） 美国联邦众议院今天两党携手通过决议案，撤消总统川普的政策，终止美军支持沙乌地阿拉伯为首联军在叶门的血腥战争。国会通过议案直接限制总统三军统帅权，踏出历史的一步。

众议院今天以247票赞成、175票反对通过这项议案，要求总统在30天内「将美军撤出敌对状态的叶门，以及避免影响叶门情势」。

参院在上个月已通过同内容议案，将与众院今天通过的议案一起送达总统川普，预料川普将否决。

美国介入沙国为首联军在叶门的战争，主要是提供武器与飞航燃料。民主党议员指称美国涉入叶门战争，并未经国会授权，这是违宪的。

白宫称此议案「有瑕疵」，并警告这可能损及美国与沙乌地阿拉伯等中东地区国家的双边关系。

但无论如何，这项法案立下了历史性里程碑，是美国史上第一次国会通过援引1973年战争权力法（War Powers Resolution）的法案，直接限制总统的三军统帅权，并将决议案送至总统办公桌上。

美国在参与越战前，早在1973年就通过战争权力法，要求总统在下令出兵前必须与国会商议。

这场长达4年的叶门战争，主要是沙乌地阿拉伯为首的联军与伊朗支持的叶门叛军青年运动（Houthis）之间的冲突，已夺走数以万计人命，也衍生出联合国所说的全世界最严重的人道危机，叶门正濒临饥荒边缘。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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