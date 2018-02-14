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此内容发布于2018年2月14日 下午8:35 最后更新 - 2018年2月14日 -20:35

（法新社华盛顿14日电） 一名19岁凶嫌今天在佛罗里达州派克兰（Parkland）一所中学开枪，夺走至少17条人命，为美国最新一起大规模枪击惨案。

以下汇整过去30年美国重大枪击事件一览。

●赌城音乐节：58死

2017年10月1日，64岁退休人士裴德克（Stephen Paddock）从拉斯维加斯下榻旅馆房间窗户朝对街参加户外乡村音乐节的群众开枪，造成58人丧命和546人受伤，随后枪手饮弹自尽，是美国现代史上死伤最惨重的大规模枪击案。

●佛州夜店：49死

2016年6月12日，枪手马丁（Omar Mateen）在奥兰多（Orlando）一间同志夜店开火，造成49人死亡。枪手在与警方枪战中身亡，他自称效忠伊斯兰国（Islamic State），伊斯兰国随后宣称犯案。

●维吉尼亚理工暨州立大学（Virginia Tech）：32死

2007年4月，23岁韩裔学生赵承熙进入黑堡镇（Blacksburg）的维吉尼亚理工暨州立大学开枪屠杀，造成27名学生及5名教师死亡，随后自杀。

●桑迪胡克小学（Sandy Hook）：26死

2012年12月，20岁的蓝札（Adam Lanza）在康乃狄克州新镇（Newtown）将母亲杀死后，进入桑迪胡克小学（Sandy Hook Elementary School）开枪扫射，造成20名6、7岁孩童与6名成人丧命，他随后自杀身亡。

●德州教堂：26死

2017年11月5日，26岁枪手凯利（Devin Patrick Kelley）在德州索塞兰泉（Sutherland Springs）第一浸信会教堂（First Baptist Church）开枪杀死26名信徒，并造成至少20人受伤。枪手后来被发现陈尸在自己车上。

●德州餐厅：22死

1991年10月，一名男子在德州奇陵镇（Killeen）一家餐厅开枪杀死22人后自杀。另一名伤者随后伤重不治。

●加州圣伯纳地诺枪案：14死

2015年12月，28岁的法鲁克（Syed Farook）和他29岁巴基斯坦裔妻子马里克（Tashfeen Malik）在加州圣伯纳地诺郡（San Bernardino County）一场办公室耶诞节派对上屠杀14人，并造成22人受伤，接着与警方爆发枪战，最后身亡。

●胡德堡（Fort Hood）军事基地：13死

2009年11月，官拜美军陆军少校的精神科军医哈山（Nidal Hasan）在他工作的军事基地开枪，击毙13人并伤及42人，之后被警方制伏。

●纽约移民中心：13死

2009年4月，一名越南裔移民在纽约州宾安顿（Binghamton）的移民服务中心枪杀13人后自尽。

●可伦拜高中（Columbine High）：13死

1999年4月，两名学生哈瑞斯（Eric Harris）及克莱博尔德（Dylan Klebold）在科罗拉多州利特敦（Littleton）可伦拜高中枪杀12名同学及一名老师，枪手犯案后饮弹自尽。

●华盛顿海军船厂：12死

2013年9月，34岁的亚历克西（Aaron Alexis）在华盛顿海军工厂（Washington Navy Yard）枪杀12人，随后遭到警方击毙。

●科罗拉多州电影院枪击案：12死

2012年7月，24岁的霍姆斯（James Eagan Holmes）冲进科罗拉多州奥罗拉（Aurora）一间电影院，朝正在观看「蝙蝠侠」（Batman）系列电影「黑暗骑士：黎明升起」（The Dark Knight Rises）的观众开枪，并释放催泪瓦斯，造成12人死亡、70人受伤。霍姆斯被判终身监禁。（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

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