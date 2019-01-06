美国公民在俄罗斯遭捕 家人忧成外交争端棋子

此内容发布于2019年1月6日 下午11:20

（法新社加拿大纽马克特6日电） 美国前陆战队员保罗．惠兰（Paul Whelan）遭控从事间谍行动，12月28日在俄罗斯被捕后，家人担心他成了美俄两强相斗的牺牲品，恐因薄弱的证据被定罪。

保罗．惠兰的双胞胎兄弟大卫．惠兰（David Whelan）接受法新社访问时表示，他们信任美国政府会将保罗带回家。

大卫在加拿大安大略省纽马克特市（Newmarket）说：「保罗被捕相关细节甚少，所以很难不去联想这不是两国间的政治角力。」

「我很担心，特别是因为俄罗斯的法律体系完全不透明。我们忧心他（保罗）会在证据不充足下被起诉，然后被定罪。」

尽管美国总统川普（Donald Trump）再三对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）释善意，保罗．惠兰案仍成为两国诸多间谍案的最新一起。

记者今天问及此案时，川普仅回答：「我们正在调查。」

保罗．惠兰拥有英国、爱尔兰护照，据说还有加拿大护照，但官方消息来源告诉法新社，他是用美国护照进入俄罗斯。

保罗．惠兰被捕隔天，美国也以洗钱和企图非法出口武器罪名逮捕俄罗斯公民马卡连科（Dmitry Makarenko）。俄国昨天要求美国对此做出说明。

分析家臆测，莫斯科当局可能会向美方提议换囚，以保罗．惠兰交换同样遭美国拘留的俄国公民布提娜（Maria Butina）或其他遭美拘留的俄国人。（译者：王品轩/核稿：蔡佳敏）

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