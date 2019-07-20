此内容发布于2019年7月20日 上午8:35

（法新社华盛顿20日电） 半个世纪前的今天，美国太空人阿姆斯壮与艾德林成为人类史上首批登陆月球的先驱，当时全球有5亿人守在电视机前见证这历史性的一刻。

阿波罗11号（Apolo 11）任务成员阿姆斯壮（Neil Armstrong）与艾德林（Buzz Aldrin）驾驶登月小艇「老鹰号」（Eagle），于格林威治时间1969年7月20日晚间8时18分降落在月球。

约莫6小时后，也就是格林威治时间21日凌晨2时56 分，阿姆斯壮的左脚踏在月球表面，并说：「这是我个人一小步，却是人类一大步。」

美国国家航空暨太空总署（NASA）数周来筹备纪念人类登月满50周年而忙得不可开交，包括在全美各地举办各项展览与活动，不过位于佛罗里达州卡纳维尔角的甘乃迪太空中心（Kennedy Space Center），以及德克萨斯州休士顿詹森太空中心（Johnson Space Center）的纪念活动最受瞩目。

就在今天，美国副总统彭斯（Mike Pence）将在甘乃迪太空中心发表演说，当年阿姆斯壮、艾德林和柯林斯（Michael Collins）就是从这里搭乘火箭升空展开登月之旅，这3人都是1930年出生。

彭斯今年3月发表重要的太空演说，造成太空产业界极大震撼，当时他宣称，人类重返月球的期限要提前4年，也就是从2028年提前至2024年。

在美国庆祝阿波罗11号的划时代任务满50周年之际，当年任务成员仅剩艾德林和柯林斯健在，现年88岁的柯林斯比较活跃，并经常乐意分享当年任务的点滴回忆。

柯林斯18日出席华府一场活动时，他说近距离目睹月球令人惊叹，「当我们绕行并看着（月球），喔，真是个令人瞠目结舌的球体」。

当年阿姆斯壮与艾德林踏上月球表面，柯林斯则留守在月球轨道上的母舱哥伦比亚号（Columbia）与地球的控制中心保持联系。

柯林斯表示：「我告诉任务控制中心说：『嘿，休士顿，整个世界就在我的窗户里』」

藉由太空人登陆月球，美国在太空竞赛取得最终胜利，美国在最初的太空竞赛输给前苏联，因为前苏联最先把人造卫星和太空人送上太空。

美国登陆月球的斥资规模，只有兴建巴拿马运河（Panama Canal）及制造原子弹的曼哈顿计画（Manhattan Project）可比拟。1961年时任美国总统甘乃迪（John F. Kennedy）宣布展开登陆月球计画，而登月计画部分是受到了古巴猪湾（Bay of Pigs）危机的刺激。

由于当年冷战时期，美国与前苏联两个超级强权争夺全球霸主地位，美国太空人登月不仅是技术领域的重大成就，也是外交方面的一大胜利。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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