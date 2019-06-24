此内容发布于2019年6月24日 上午5:35

（法新社沙乌地阿拉伯吉达24日电） 在美国与伊朗紧张关系升温之际，美国国务卿蓬佩奥今天与沙乌地阿拉伯国王沙尔曼会面，寻求与地区盟邦合作。

伊朗击落美国一架无人机后，蓬佩奥（Mike Pompeo）安排访问，前往位于红海沿岸的城市吉达，在沙尔曼的王宫与他会面。

沙尔曼与蓬佩奥和他的幕僚一一握手时说：「你是我亲爱的朋友。」

美国官员表示，蓬佩奥稍后将会晤沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman），之后将前往阿拉伯联合大公国举行会谈。

沙乌地阿拉伯和阿拉伯联合大公国领导人都支持美国对伊朗硬起来。伊朗击落美军无人机后，美国总统川普一度下令反击，但又改变心意取消计画。

蓬佩奥搭机离开华府前告诉记者说，沙国与阿联是美国「面对伊朗的挑战时两个重要盟友」。

蓬佩奥说：「我们将与他们商讨如何确保我们在战略上密切合作，以及如何建立全球联盟。」

他又说，美国寻求的联盟「不仅包括波斯湾国家，也涵盖亚洲和欧洲国家，（这个联盟）了解这项挑战，并准备对抗这个全球最大的恐怖主义赞助国」。

但是美国的强硬立场只获得欧洲盟友有限支持，这些盟邦仍力挺前总统欧巴马协商的伊朗核协议。川普去年退出这项协议，造成美伊关系紧张。

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