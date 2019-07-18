此内容发布于2019年7月19日 上午12:05

（法新社华盛顿18日电） 美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）今天表示，美国将创设名为「国际宗教自由联盟」的新国际机构，用来推动宗教自由。

美国国务院16日至18日在华府举办第2届「促进宗教自由部长级会议」。

蓬佩奥表示仍在讨论「国际宗教自由联盟」（International Religious Freedom Alliance）的相关细节，但优先事项是「把志同道合的国家聚集在一起」。

蓬佩奥在这场部长级会议说：「它将替我们在这里所做的事情，提供一个全年蓬勃发展的空间，更重要的是，将捍卫所有人不可剥夺的权利，意即不论他们选择什么，都能选择相信或不相信。」

国务院这场为期3天的会议是连续第2年举办，数十个国家和数百名维权人士齐聚一堂，促进宗教自由。

蓬佩奥表示，阿尔巴尼亚、哥伦比亚、摩洛哥和梵蒂冈打算在华府这场部长级会议后举办相关活动。

第1年促进宗教自由部长级会议结束后，英国、台湾和阿拉伯联合大公国都举办相关会议。

蓬佩奥在谈话中严厉批评美国对手伊朗和中国的人权纪录，称中国对待100多万名维吾尔族和其他大多是突厥语系穆斯林的作法「简直是世纪污点」。

维吾尔族维权人士表示，中国试图对爱好和平的穆斯林进行思想灌输，逼迫他们食用猪肉，做出伊斯兰教义视为有罪之举。（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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