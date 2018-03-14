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此内容发布于2018年3月14日 上午7:35 最后更新 - 2018年3月14日 -07:35

（法新社莫斯科14日电） 俄罗斯当局今天指出，美国前国务卿提勒森遭革职后，未来在蓬佩奥接替下，俄美关系不可能更恶化。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回应昨天宣布的美方上述高阶人事异动说：「比最糟更糟几乎是不可能的事，因此在这方面，情况不可能更坏。」

培斯科夫在例行简报中说：「无论如何，双边关系当然还是有建设性和冷静以对的希望，这样的希望一向存在。」

提勒森（Rex Tillerson）本周曾警告，美方必须采取更多的作为，来回应俄国「令人担心的行为和行动」。

他说：「俄国须审慎评估，如何行事才能符合本国人民以及整个世界的最大利益。」

「延续目前作法可能会导致他们陷入更大的孤立，这不符合任一方利益。」

美国指控俄国积极介入2016年美国总统大选，窃取民主党电邮资料，并透过社群媒体散播假消息，俄方对此一概否认。

蓬佩奥（Mike Pompeo）在原先中央情报局（CIA）局长任内曾指出，中情局注意到，俄国已从事影响11月美国期中选举的活动。（译者：何宏儒/核稿：张佑之）

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