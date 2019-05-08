此内容发布于2019年5月8日 下午5:05

（法新社伦敦8日电） 美国国务卿蓬佩奥今天警告英国，若允许中国参与英国的5G网路建设，恐将破坏这两个历史悠久盟邦间的情报分享合作。

蓬佩奥（Mike Pompeo）与英国首相梅伊（Theresa May）和外相韩特（Jeremy Hunt）会谈后，在与韩特举行的联合记者会和稍后发表演说时，都针对确保5G网路安全的重要传达了明确的讯息。

他在伦敦兰卡斯特宫（Lancaster House）对包括英国国会议员在内的听众演说时指出：「若不能确保充分安全，将妨碍美国在可信赖网路内分享特定情报的能力。」

蓬佩奥说：「这正是中国想要的，透过（电脑）位元和字节，而非子弹与炸弹，分化西方联盟。」

美国已禁止政府机构向中国华为技术公司采购电信设备，原因是担心北京当局可能刺通通讯内容，以及能够侵入重要基础设施。

英国国家安全委员会的会谈内容上个月外泄，显示政府计画允许华为有限度参与5G网路的建设。

不过，韩特坚称英国政府尚末作决定，他又说，英国绝对不会作出会危害与最密切盟邦分享情报能力的决定。

蓬佩奥也呼吁英国，应「小心警惕并直言不讳反对中国的种种活动」。他说，「按照中国法律」，中国政府可以要求取得通过华为系统的资讯。

他并严词批评中国的「一带一路」倡议，说北京当局是藉着推销「贪腐基础建设案换取政治影响力」。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram