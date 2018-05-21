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此内容发布于2018年5月21日 上午10:20 最后更新 - 2018年5月21日 -10:20

（法新社华盛顿21日电） 美国国务卿蓬佩奥今天表示，继退出2015年的伊朗核子协议之后，华府将祭出「史上最强烈制裁」，升高对德黑兰的金融压力。

蓬佩奥（Mike Pompeo）从中央情报局（CIA）局长调任出掌国务院后，在首场主要外交政策演说中说：「我们将对伊朗政权施加前所未有的金融压力。我们对此态度严肃，德黑兰领导人毋需怀疑。」

他在保守智库传统基金会（Heritage Foundation）的演说中还说：「如果这个政权不能改弦更张，舍弃为自己和伊朗人民选择的那种令人无法接受又徒劳无功的作法，那么制裁造成的伤害只会更加痛苦。」

他概述美国对付伊朗的新策略时提到：「伊朗绝不会再有主宰中东的绝对权力。」新策略的内容包括华府与德黑兰达成任何「新协议」的12项苛刻条件。

蓬佩奥指出，若伊朗遵守更严格条件，包括终止弹道飞弹计画、结束对从叶门到叙利亚等区域冲突的干预等，美国才会解除制裁。

「我们会追踪伊朗特务和他们真主党（Hezbollah）代理人在全球各地的行动，并加以击溃。」

「今天宣布的策略，希望我们在这个地区和全球各地最重要的盟友与伙伴们给予支持。我指的不只是欧洲盟友。」

他并对违反美国制裁与伊朗合作的欧洲企业提出警告，说他们将「被追究责任」。

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