此内容发布于2019年8月27日 下午11:35

（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普做出一连串亲以色列举动后，国务院网站的国家和地区列表将巴勒斯坦自治区移除，引发巴勒斯坦领袖们不满。

国务院官方网站不再有巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）个别入口。2009年至2017年欧巴马（Barack Obama）执政期间的归档版官网显示，欢迎页面和近东事务局的国家地区名单都有列出「巴勒斯坦自治区」。

今天被问到这件事时，国务院官员淡化这项改变。

她说：「网站正在更新。我们政策没有改变。」

她并未说明这个近期重新设计的网站，是否会再次包含巴勒斯坦自治区的个别入口。

但巴勒斯坦领袖怀疑这项变更并非偶然，毕竟部分美国刊物已移除「占领区」这个字眼，且以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在思索兼并约旦河西岸大部分地区。

巴勒斯坦内阁昨天参与总理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）主持的会议后表示，这项举动「证实美国偏袒以色列」。

巴勒斯坦新闻机构瓦法社（WAFA）引述内阁说法表示，这项改变「不能抹灭巴勒斯坦相关权利，这是世界一致承认的」。

巴勒斯坦解放组织（PLO）秘书长、资深谈判代表艾瑞卡（Saeb Erekat）表示，把巴勒斯坦自治区移出名单外，「无关美国国家利益，而是关于推进以色列屯垦区委员会的议程」。

他发推文说：「决定不去看清真相，不意味着抹去它的存在。」

在欧巴马政府担任美国驻以色列大使的夏皮洛（Dan Shapiro），称国务院网站这项改变「荒唐」。

他推文说：「巴勒斯坦人不会不见。为了美国利益，有必要与他们接触。以色列本身仍在许多方面与巴勒斯坦自治政府合作。」

川普毫不掩饰他对以色列和以国右翼领袖的支持，除承认耶路撒冷为以色列首都、大砍巴勒斯坦难民机构资金，最近还怂恿尼坦雅胡，禁止两位直率批评以色列的民主党穆斯林女议员入境以色列。（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

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