此内容发布于2019年3月22日 上午7:05

（法新社香港22日电） 美国国务院今天针对美国与香港的关系发布最新年度报告，指出中国日益限制香港自由，削弱国际商界对香港的信心，并谴责香港当局牺牲人权，以维护中国列为优先的事项。

香港因为施行「一国两制」，得以享有不见于中国本土的自由，且拥有不同于中国的对美特殊贸易关系。

美国国务院警告，香港的自由倒退，例证包括驱逐外国记者、禁止主张港独的政党运作、在地方选举排除特定候选人，以及研拟法案禁止民众对中国国歌不敬。

报告指出，香港在政治上遭受的限制，足以削弱国际商界对香港的信心。「在一些特别令人忧心的案例中，香港当局牺牲（香港）人权与基本自由，采取与中国优先事项一致的行动。」

香港政府最近提案修法，让中国、台湾和澳门可以从香港引渡嫌犯，完全罔顾中国人权纪录，在政治和商业圈引发争议。

香港当局去年拒绝为英国金融时报（Financial Times）亚洲新闻编辑马列（Victor Mallet）续签工作签证，事件就发生在马列主持香港民族党创始人陈浩天在香港外国记者会举行的午餐会后。香港民族党主张香港独立，遭香港当局以「国家安全」考量为由禁止该党运作。

报告指中国在香港实施一系列与基本法及中英联合声明不一致的行动，加速之前的负面趋势，香港自治程度虽然降低，但仍足够，建议维持对香港的特殊贸易待遇。

针对美国国务院的报告，中国外交部发言人耿爽表示，香港事务属于中国内政范畴，外国政府无权干预。

美国国会1992年通过美国－香港政策法，承认「香港独立关税区」，在政治、法治、经济和贸易政策方面区别香港与中国，并在「一国两制」框架下，支持香港的人权、民主与自治。自1993年起，美国国务院几乎每年定期向国会提交香港政策年度报告。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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