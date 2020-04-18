此内容发布于2020年4月18日 上午6:20

（法新社华盛顿18日综合外电报导）美国纽约医院的武汉肺炎患者除了发烧、咳嗽、呼吸急促，还有一些其他病徵，包括不知道自己身在何处，以及今夕是何年。医师警告，须对武汉肺炎造成脑部及神经损伤提高警觉。

纽约大学朗格尼医院（NYU Langone Hospital）神经科医师佛朗特拉（Jennifer Frontera）检视这些病患后向法新社表示，这项发现让人担忧2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）对脑部与神经系统造成的影响。

美国医学会期刊（Journal of the American Medical Association）上周刊出一篇研究发现，214名中国患者中，有36.4%出现神经系统症状，其中包括失去嗅觉、神经痛及中风等症状。

新英格兰医学期刊（New England Journal of Medicine）本周刊登一篇论文检视法国史特拉斯堡（Strasbourg）的58名病患发现，其中一半以上的患者会感到混乱或躁动，脑部影像显示有发炎情况。

加州大学旧金山分校（University of California, San Francisco）神经学专家约瑟夫森（S Andrew Josephson）表示：「你一直听到说这是呼吸问题，但也会影响我们最在乎的脑部。」

对于科学家来说，武汉肺炎疫情的冠状病毒可能影响脑部与神经系统并不这么令人惊讶，因为包括爱滋病毒（HIV）在内的其他病毒都有类似情形。

美国梅约医院（Mayo Clinic）神经科医生陶里达诺（Michel Toledano）解释，病毒透过2种方式影响脑部。

一种是引发细胞激素风暴（cytokine storm）的异常免疫反应而造成脑发炎，另一种则是直接感染脑部，即病毒性脑炎（viral encephalitis）。（译者：陈家伦/核稿：陈彦钧）

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