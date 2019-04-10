此内容发布于2019年4月10日 上午2:20

（法新社华盛顿9日电） 美国检调单位今天宣布侦破美国史上最大宗医疗保健诈骗案之一，数十万名老长者和身障者受害，造成超过10亿美元（新台币310亿元）损失。检方已起诉24人。

这起诈骗案中，犯嫌供应手腕、膝盖等身体各部位支架给不需要这些医疗产品，但有公营「联邦医疗保险」（Medicare）的年长者及身障者。

美国司法部表示，受害人是遭一个在菲律宾和拉丁美洲设有客服中心的国际电话推销网络所骗。

被告涉嫌支付费用给医师，医师接着在没有会见病患情况下直接开立支架的医嘱。

司法部在声明中表示：「诈骗所得疑似透过国际空壳公司洗钱，并用来在美国海内外购置名车、游艇和豪华房地产。」

联邦医疗保险收到据称超过17亿美元的报销帐单。

检方在这起跨州诈骗案中，起诉数名企业执行长、远距医疗公司行政主管、数间医疗器材公司以及多位医师。

司法部表示，这起案件涉及「超过12亿美元的损失」，也将会对130间骨科器材供应商进行行政处罚。

参与本案的美国联邦调查局（FBI）助理局长强生（Robert Johnson）表示：「今天，美国史上最大宗医疗保险诈骗案之一就此告终。」

南卡罗来纳州联邦检察官莱登（Sherri Lydon）表示，这起白领犯罪并非无人受害。她说：「联邦医疗保险系统被人诈领的结果，就是所有纳税人得忍受保费和自付费额上涨。」

联邦医疗保险系统创于1960年代，提供公营保险给65岁以上老年人，后来扩大涵盖贫穷、身障、儿童、退役军人等族群，目前有1亿1200万人受惠。

但这套系统经常遭到诈骗。司法部表示，2007年成立的「联邦医疗保险弊案打击小组」（Medicare Fraud Strike Force）至今起诉近4000人，涉案金额超过140多亿美元。（译者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）

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